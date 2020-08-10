СЛУГА КРОПИВНИЦЬКОГО: ХТО МОЖЕ ВИСУВАТИСЬ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО?

За крісло міського голови Кропивницького від “Слуги народу” планує поборотися банкірка Ольга Ковальова-Алокілі.

Про це повідомляє видання Ліга. Новості .

Кореспонденти видання дізнавалися, кого Зеленський і “Слуга народу” збираються висунути в мери в обласних центрах.

Як зазначається в матеріалі, потенційна кандидатка у 2008-2010 роках працювала директором відділення БМ Банку, а в 2010-2018 роках – керівником відділення Ощадбанку. У 2018-2019 роках – директор Кіровоградського відділення ТАСкомбанку. З квітня 2020 року працювала радником екс-губернатора Кіровоградщини Андрія Балоня, якого в кінці червня затримали НАБУ і СБУ під час отримання частини хабара, загальна сума якої становить 1,8 млн грн.