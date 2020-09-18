НА КІРОВОГРАДЩИНІ ДО КІНЦЯ РОКУ ПЛАНУЮТЬ ЗВІЛЬНИТИ МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ ОСІБ

У січні-серпні 2020 року, у порівнянні з січнем-серпнем 2019 року, кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, зменшилась на 12,9% та становила 3,6 тис.

Протягом січня-серпня 2020 року роботодавцями було подано інформацію про заплановане масове вивільнення 2,9 тис. працівників, що на 7,8% менше, ніж у січні-серпні 2019 року. Із загальної кількості попереджених про масове вивільнення 60,5% становили працівники установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; 22,5% – працівники державного управління й оборони; тощо.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості