СБУ КІРОВОГРАДЩИНИ: 14 ФІГУРАНТІВ+ГОЛОВА ОДА

З початку цього року за матеріалами Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області повідомлено про підозру 15 фігурантам, причетним до системної корупції, яка загрожує державній безпеці.

Зокрема, співробітники СБУ викрили голову Кіровоградської облдержадміністрації та його підлеглого на вимаганні 1,8 мільйонів гривень від представника однієї з державних контролюючих структур регіону. За цю суму чиновники «гарантували» потерпілому не створювати штучних перешкод у професійній діяльності.

Керівників структурних підрозділів Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби співробітники СБУ викрили на вимаганні понад мільйона доларів з місцевого підприємця. За це посадовці обіцяли чоловіку призначення на посаду директора одного із держпідприємств та підписання угоди про передачу в оренду установи земельних ділянок.

В одному з райцентрів Кіровоградщини співробітники СБУ викрили чиновника регіонального управління Фонду держмайна на оборудці з незаконної передачі захисної споруди комерсантам для господарської діяльності.

Також затримано посадовця виправної колонії, який налагодив механізм вимагання грошей від засуджених за послаблення режимних умов утримання.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за вказаними фактами, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.