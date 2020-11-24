ЛІДЕР «ДИСТАНЦІЙКИ» – НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

Найбільше закладів освіти перейшли на дистанційну форму навчання у Новомиргородському районі.

На Кіровоградщині найбільше закладів освіти перейшли на дистанційну форму навчання у Новомиргородському районі. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Володимир Таборанський.

«На Кіровоградщині є тенденція щодо зростання випадків захворювань на коронавірус серед учнів. Тому все більше закладів переходять на дистанційну форму освіти. Наразі близько 4 тисяч учнів із 16 шкіл області навчаються вдома. Найбільше – в Новомиргородському районі. Там 5 закладів перейшли на дистанційну форму», – повідомив директор департаменту освіти і науки ОДА Володимир Таборанський.

Він додав, що ще 66 шкіл області обрали змішану форму навчання. Це освітні заклади міста Кропивницького, Голованівського, Долинського, Новоукраїнського районів, а також Компаніївської та Первозванівської ОТГ. 227 закладів освіти області продовжують вчитися за очною формою навчання.

Згідно з даними обласного лабцентру, за останню добу на коронавірус захворіли 5 учнів і стільки ж працівників освітніх закладів.

«Наразі 48 учнів та 58 працівників закладів освіти продовжують лікування від COVID-19. У тому числі за останню добу захворіло 5 учнів та 5 вчителів», – уточнила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Вона додала, зараз тривають протиепідемічні заходи в 24 закладах освіти – це 20 шкіл, та 4 виші. Проводяться протиепідемічні заходи також у 6 садочках.

Починаючи з нового навчального року, на самоізоляції знаходилося 7423 учнів і студентів, а також 844 працівників.