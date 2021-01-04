БУДУВАТИСЯ У КРОПИВНИЦЬКОМУ МОЖНА БУДЕ ЛИШЕ ЗАКОННО

Управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради Кропивницького стане дієвим запобіжником в питаннях незаконної забудови на території міста.

На цьому він наголосив міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради сьогодні, 4 січня.

Очільник міста проінформував, що сьогодні оприлюднена відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка повертає повноваження архітектурно-будівельного контролю на місця. Ще в березні минулого року Кабмін практично паралізував роботу місцевих органів ДАБІ, тож будівельна сфера залишалася без належного контролю, а це призводило до безладу у сфері містобудування. Головна проблема, на думку очільника міста, полягала в тому, що міська влада жодним чином не могла вплинути на недобросовісних забудовників. Нині ця ситуація зміниться.

– Тепер ми зможемо ефективно працювати і не допускати незаконного будівництва у Кропивницькому, – наголосив Андрій Райкович. – Попереду багато роботи, тому що в місті діють чимало підприємливих забудовників, які навчились незаконно будуватись а потім, через суди, вводити ці об’єкти в експлуатацію. Тепер ми зламаємо цю схему. Будуватись у Кропивницькому будуть лише законно.