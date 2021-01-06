“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ТРИ ЧВЕРТІ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 3738 жителів області, 3537 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 19,1%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 22,9 %.
201 стаціонарне ліжко у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 84;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 61;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 13;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 11;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 11;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 18.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих: 13 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі, 2 – в Олександрійській міській лікарні.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 789 вільні.