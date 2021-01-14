ЗАВОЛОДІВ КОШТАМИ, ВИДІЛЕНИМИ НА ПРИДБАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МАШИНИ – ПІДОЗРЮЮТЬ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння ним бюджетними коштами у сумі 165 тисяч гривень (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між Компаніївською селищною радою та товариством був укладений договір про придбання селищною радою у даного ТОВ сільськогосподарської машини для розкидання піску. Селищна рада, на виконання умов договору, перерахувала на рахунок товариства 165 тисяч гривень бюджетних коштів на придбання спецтехніки. Однак директор товариства, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами, сільськогосподарську машину селищу не поставив, спричинивши державі збитків на вказану суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.