СЬОГОДНІ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО-2021

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться сьогодні, 1 лютого.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки ОДА Ельза Лещенко.

«Зареєструватись на основну сесію ЗНО цього року можна з 1 лютого по 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН», – зазначила Ельза Лещенко.

Вона нагадала, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Зазначимо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.