ВИКРАДАЧІВ КРОПИВНИЦЬКОГО БІЗНЕСМЕНА СУДИТИМУТЬ ЗА БАНДИТИЗМ (ФОТО)

Члени злочинної групи у лютому минулого року з метою заволодіння майном одного з підприємців міста здійснили напад, поєднаний з насильством до потерпілого, обмежили його волю та заволоділи грошовими коштами у сумі близько 22 мільйонів гривень, зникнувши з місця злочину.

В результаті скоординованих заходів правоохоронці встановили осіб причетних до скоєння цього злочину та у м. Одеса затримали членів організованої злочинної групи. Організував групу 51- річний житель м. Одеси, до її складу входило троє членів – уродженців м. Донецьк. Діяльність групи базувалась на вчиненні корисливих злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном із застосуванням насильства, погрозами та застосуванням зброї.

В рамках кримінального провадження правоохоронними органами проведено 22 обшуки у Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Під час обшуків за місцем проживання членів групи виявлено та вилучено боєприпаси, зброю, набої, транспортні засоби, а також інші речі, які стосуються вчинення кримінального правопорушення.

Наразі фігурантам справи інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій вчинений в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Кіровоградській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.