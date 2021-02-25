ВИКРАДАЧІВ КРОПИВНИЦЬКОГО БІЗНЕСМЕНА СУДИТИМУТЬ ЗА БАНДИТИЗМ (ФОТО)

0
35
views

Члени злочинної групи у лютому минулого року з метою заволодіння майном одного з підприємців міста здійснили напад, поєднаний з насильством до потерпілого, обмежили його волю  та заволоділи грошовими коштами у сумі близько  22 мільйонів гривень, зникнувши з місця злочину.

В результаті скоординованих заходів правоохоронці встановили осіб причетних до скоєння цього злочину та у  м. Одеса затримали членів організованої злочинної групи. Організував групу  51- річний житель м. Одеси, до її складу  входило троє членів – уродженців м. Донецьк. Діяльність групи базувалась на  вчиненні корисливих злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном  із застосуванням насильства, погрозами та застосуванням зброї.

В рамках кримінального провадження правоохоронними органами проведено 22 обшуки у Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Під час обшуків за місцем проживання членів групи  виявлено та вилучено боєприпаси, зброю, набої, транспортні засоби, а також інші речі, які стосуються вчинення кримінального правопорушення.

Наразі фігурантам справи  інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій вчинений в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)  КК України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в  Кіровоградській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань  в Кіровоградській області Департаменту  стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here