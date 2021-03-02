ЩЕ 80 МЕДПРАЦІВНИКІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛИ ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19

80 медичних працівників Кіровоградської області отримали щеплення від коронавірусу 1 березня.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

«В обласному центрі імунізацію пройшли 70 медичних працівників із обласної лікарні та «швидкої». Також сьогодні розпочалося щеплення медпрацівників у Новоукраїнському районі. Першою вакцинувалася тамтешня мобільна бригада», – зазначив Олег Рибальченко.

Він додав, що за три дні кампанії імунізації населення на Кіровоградщині, щеплення отримали 202 медичних працівників.

Як повідомлялося раніше, Кіровоградщина отримала 12 100 доз вакцини Oxford/Astrezeneca (Covishield).