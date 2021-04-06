СБУ БЛОКУВАЛА МАСШТАБНИЙ НЕЛЕГАЛЬНИЙ ЕКСПОРТ ВИСОКОЯКІСНОЇ ДЕРЕВИНИ (ФОТО)

Служба безпеки України заблокувала протиправний механізм масштабного експорту високоякісної деревини з держлісгоспів Кіровоградщини. Щомісяця ділки вивозили продукцію на понад 5 млн грн.

Слідчі органів безпеки встановили, що організували оборудку керівництво територіального підрозділу Державного агентства лісових ресурсів спільно з посадовцями підпорядкованих лісогосподарських підприємств області. Вони вивозили деревину цінних порід до ЄС під виглядом низькосортної продукції за заниженими цінами.

Співробітники СБ України встановили, що з лісових господарств Кіровоградщини зловмисники щомісяця реалізовували майже 600 кубометрів цінної деревини.

Оперативники спецслужби затримали на території Кіровоградської, Черкаської та Рівненської областей чотири вантажівки. Вони перевозили для незаконного експорту за кордон майже 100 кубів деревини і пиломатеріалів.

Правоохоронці провели обшуки у лісових господарствах та лісопереробних цехах області. Під час слідчих дій виявлено ще понад 2 тисячі кубометрів високоякісного дубу, заготовленого для експорту.

У межах розпочатого кримінального провадження також вилучено чорнові записи і чорну бухгалтерію, яка підтверджує протиправну діяльність.

За версією слідства, незаконний механізм експорту функціонував протягом 2020-2021 років. Точний розмір збитків, завданих державі, встановить експертиза.

Триває досудове слідство за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-1 та ч. 3 ст. 191 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених вивозу за межі митної території України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри організаторам і учасникам оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.