ДЕПУТАТИ ОБЛРАДИ ПРОСЯТЬ УРЯД ВСТАНОВИТИ ДОПЛАТУ ПРАЦІВНИКАМ ФІЛАРМОНІЙ

Обласна рада порушила перед Кабміном питання доплат за вислугу років працівникам філармоній і концертних організацій.

Депутатський запит Дмитра Лінька з відповідним зверненням підтримали депутати на черговій сесії сьогодні, 17 вересня.

«Йдеться про необхідність ухвалити розпорядчий документ Кабінету Міністрів України, який регулюватиме доплати за вислугу років, грошову винагороду за сумлінну працю та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам філармоній і концертних організацій. Це дасть змогу підвищити престижність професії та залучати талановиту молодь до діяльності у сфері культури», – прокоментував Дмитро Лінько.

Він зауважив, що через відсутність такого документа середня зарплата працівників філармоній є нижчою у порівнянні з артистичного персоналу театрів, спеціалістів бібліотек, клубів, музеїв і шкіл естетичного виховання.