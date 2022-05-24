ЯК МИНУЛА НІЧ У НАЙГАРЯЧІШИХ ТОЧКАХ УКРАЇНИ

Ворог нищить українську символіку та обстрілює міста.

🔻 На Харківщині

Вночі були поодинокі обстріли, постраждалих немає. По області за добу обстріляли Мерефу, Ізюмський район, Дергачів, Лозівський район. Загалом за добу – п’ятеро поранених.

🔻 На Луганщині

Відбувалися постійні артобстріли Сєвєродонецька. Зруйновано по шість будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську

Ще чотири будинки знищені в Золотому та три – в Новодружеську. За добу – четверо загиблих та стільки ж поранених.

🔻 На Донеччині

Обстріли відбувалися по всій лінії фронту. Загострення поблизу Авдіївки, Лиману, Райгородка. За добу — троє вбитих, шестеро поранених цивільних. Евакуація з прифронтової зони продовжується попри обстріли.

🔻 На Миколаївщині

У Миколаєві вночі були чутні вибухи. Вдень і вночі були обстріли Березнегуватської та Широківської громад. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

🔻 На Херсонщині

Найбільш гостре питання – доставка провізії та ліків у окуповані села, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. У більшість населених пунктів немає змоги доставити гуманітарну допомогу та організувати зелений коридор. Ворог продовжує нищити в Херсоні українську символіку та вивішувати свій триколор й радянську символіку.