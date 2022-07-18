МЕКСИКА – ПОЛЬЩА СТАВКИ НА МАТЧ ГРУПИ С В РАМКАХ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ФУТБОЛУ 2022

Матч Мексика – Польща у групі С – у боротьбу вступають господарі мундіалю. На кого зробити в матчі Мексика – Польща ставку – прогноз від букмекерської контори Паріматч в Україні.

Мексика – Польща ставки на матч групи C групового етапу ЧС 2022

Чемпіонат Світу 2022 – подія, на яку чекають багато вболівальників футболу по всьому світу. Пройде він у Катарі з 21 листопада до 18 грудня. Замість звичного місяця всі матчі турніру будуть зіграні протягом 28 днів через спекотний клімат у Катарі. Саме через нього чемпіонат було перенесено з літа на кінець осені. Багатьом топ європейських ліг довелося максимально переробляти свої календарі на сезон, адже у турнірі гратимуть найкращі футболісти планети та гратимуть матчі національних першостей було б просто нечесним щодо клубів. Можна сміливо сказати, що на нас чекає захопливий сезон, а ЧС 2022 стане в ньому родзинкою.

У чемпіонаті зіграє 32 команди на стадії групового етапу. Це буде останній турнір у такому форматі проведення, адже наступного ЧС на старті турніру буде вже 48 команд. Тому на нас чекає ще більше боротьби та сенсацій від аутсайдерів турніру.

ЧС 2022 розпочнеться з 4 ігор груп А та B 21 листопада, а наступного дня буде зіграний матч Мексика – Польща, який стане справжньою окрасою другого ігрового дня та чудовою можливістю для гравців перевірити свою інтуїцію у ставках на сайті БК Париматч.

Матч Мексика – Польща – прогноз на гру

Матч Мексика – Польща буде зіграний 22 листопада і точно збере біля екранів телевізор велику кількість уболівальників футболу. Дві команди є стабільними учасниками Мундіалей та чемпіонатів своїх континентів, а в їхніх складах є футболісти, які грають у топ клубах, наприклад Роберт Левандовскі.

Для цих команд ця гра, можливо, стане вирішальною у боротьбі за вихід із групи. У групі С із ними також зіграють Франція та Австралія, і першим гарантують вихід у плей-офф. Тому цей матч матиме величезну важливість для кожної з команд.

Прямо зараз гравці можуть зробити ставки на матч на сайті Париматч за такими прематч (ставки до початку події) коефіцієнтами:

перемога Мексики – 2,75;

нічия – 3,10;

перемога Польщі – 2,70.

Матч Мексика – Польща стане однією з найнапруженіших і найважливіших у другий ігровий день ЧС 2022, тому чекати великої кількості голів не варто, а ось у лайв ставках (під час події) на прогнози на кількість фолів чи жовтих карток можна буде звернути увагу.