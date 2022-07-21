ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ЯК НАВЧАТИМЕТЬСЯ КІРОВОГРАДЩИНА

Дистанційно чи в бомбосховищах? Це питання стало головним під час ухвалення рішення про формат початку нового навчального року в охопленій війною Україні. Адже у тому, що він має розпочатись, сумнівів немає – ані в пересічних українців, ані у влади. Тож чи сядуть за парти українські школярі, чи зайдуть до аудиторій студенти – розбиралося “Народне слово”.

“Онлайн не можна офлайн”

Найперше – навчальному року-2022 в Україні обов`язково бути. А ось яким чином буде організовано освітній процес в нових умовах та наскільки вони будуть безпечними для тих, хто навчається, та тих, хто навчає?

Днями про особливості цьогорічного навчального року пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Узагальнюючи його інформацію, отримуємо наступне.

Перед відкриттям школи необхідно:

– перевірити заклад освіти та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів;

– підготувати системи оповіщення з урахуванням дітей з порушеннями зору та слуху;

– визначити та позначити шляхи евакуації, підготувати і обладнати укриття, створити запаси води та медикаментів;

– проведення тренувань щодо дій у разі повітряної тривоги і охорони здоров’я, надання домедичної підготовки.

– підключити Wi–Fi в укриттях для проведення занять.

З огляду на рішення про офлайн-навчання й для вищої школи МОН випустило рекомендації щодо нового навчального року і для студентів.

Так, рекомендується:

– студентам старших курсів повернутися до навчальних закладів вже з 15 серпня;

– для першокурсників розпочати навчання від 15 вересня;

– в теплі місяці використовувати для навчання суботу;

– зимову заліково-екзаменаційну сесію пропонують завершити до кінця листопада;

– другий семестр – розпочати не раніше 15 лютого 2023 року.

До класу чи до війська?

Задля кадрового забезпечення освітнього процесу Верховна Рада 18 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт про відстрочку від призову під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (№7352). У першому читанні законопроєкт № 7352 підтримали 318 нардепів.

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що законопроєкт розширює коло наукових і науково-педагогічних співробітників, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації.

Згідно з документом, право на відстрочку буде в наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти, працевлаштованих за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

У пояснювальній записці сказано, що, згідно із законом “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, право на відстрочку мають наукові та науково-педагогічні співробітники, які мають вчене звання та/або ступінь. При цьому закон не враховує деякі інші категорії співробітників, зокрема людей без вчених звань та ступенів і працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти.

А як у нас?

Що стосується вищої школи, то навчальний рік на Кіровоградщині розпочнуть, окрім місцевих, кілька переміщених закладів вищої та перед вищої фахової освіти. Це: Донецький національний медичний університет, Донецький університет внутрішніх справ, Херсонський державний аграрно-економічний університет, ВСП “Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету”, ВСП “Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного”, Лиманський медичний фаховий коледж Донецького національного медичного університету, ВСП “Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету”. Також, переміщено заклад позашкільної освіти – Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді.

В межах підготовки до нового навчального року на територіях створено відповідні комісії для обстеження прихистків спільно з ДСНС. Такі обстеження вже проведено на Кіровоградщині.

Із 791 обстеженого – 453 підвальних приміщень в закладах освіти можуть використовуватися як найпростіші укриття. Про це повідомив заступник начальника Кіровоградської ОВА Сергій Шеремет.

«За результатами обстежень рятувальників, по області обстежено 91 відсоток приміщень, не завершено обстеження лише у 76 об`єктах укриття. Таким чином, наразі придатних: у Кропивницькому районі – 115, у Новоукраїнському – 100, у Олександрійському – 98 та 140 у Голованівському районі», – уточнив Сергій Шеремет.

Перевірки триватимуть до 12 серпня, після чого вказані підвальні приміщення будуть включені до книг обліку найпростіших укриттів на відповідних територіях.

У Кропивницькому об’єкти укриття заклади дошкільної і середньої освіти перевіряє спеціальна комісія, до якої увійшли представники управління освіти, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кропивницької міської ради, Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України в області.

Щодня комісія інспектує 3-5 навчальних закладів. Дивляться стан готовності укриттів, дають відповідні рекомендації, що ще треба зробити, щоб до початку навчального року учні і вчителі мали надійний захист у разі тривоги.

– Щоб діти з початку навчального року могли навчатися у школах очно, потрібно, щоб укриття у закладах освіти відповідали визначеним вимогам і були оснащені необхідним обладнанням. Приміщення, де на час тривоги ховатимуться діти і вчителі, має вміщувати таку кількість людей, на яку розрахована його площа, в укритті мають бути місця для сидіння, вода, аптечка, воно має бути обладнане засобами сповіщення і зв’язку. Обов’язково мають бути інформаційні таблички і вказівники із зазначеними номерами телефонів та дотримані інші вимоги, – розповідають члени комісії.

Члени комісії також наголошують: під час освітнього процесу в укриттях шкіл і садочків можна ховатися тільки дітям і педагогам. Жителі мікрорайонів повинні йти в інші найближчі укриття.

У ході обстежень комісія зауважує, що ще необхідно зробити, щоб укриття відповідали визначеним критеріям і освітні заклади могли прийняти дітей. Із проблем, характерних для більшості закладів освіти, члени комісії називають відсутність запасного виходу, необлаштовану підлогу, захаращеність простору, відсутність запасів води і необхідних засобів.

Укриття у школах і дитячих садочках мають бути готові до початку серпня.

Нагадаємо, начальник ОВА Андрій Райкович наголосив, безпека дітей — найголовніше.

– Одним із актуальних завдань для нас залишається підготовка до наступного навчального року. З першого вересня маємо розпочати навчання у форматі офлайн. Але головне нині, щоб воно було безпечним для школярів і педагогів. Жодна школа області не почне працювати без «паспорту безпеки». Найголовніше – об’єкти укриття! Вони мають бути готовими задовго до першого вересня, без жодних відмовок. Я розумію, що батьки вагаються, чи віддавати дитину до школи. Тому директори шкіл і педагоги повинні роз’яснити їм, що примусово цього ніхто не робитиме. Якщо у батьків є перестороги, можна обрати будь-яку іншу форму навчання: дистанційну, екстернатну чи індивідуальну. Алгоритм роботи кожного навчального закладу буде різним. Повторюсь – безпека наших дітей на першому місці! – зазначив Андрій Райкович.

Оксана РИБЧЕНКОВА

Фото – з сайту Кропивницької міської ради