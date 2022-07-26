РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ ВСЕ СПОКІЙНО

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

153-тя доба війни. Сирена за сиреною. В громадах – спокійно. Але укриття прошу не ігнорувати.

Раніше обіцяв не пропускати знакові історії про героїв тилу. Спортсмени – серед них. Упродовж війни на всіх футбольних полях області тривають благодійні матчі на користь ЗСУ. Для Перемоги важлива кожна гривня. Тим і цінний кожен футбол – чи на маленькому сільському стадіоні, чи на статусному.

В загальну скарбничку ці матчі вже зібрали мільйон гривень! І це ще один аргумент, що Кіровоградщина – футбольна область, не лише з великою історією і легендарними іменами, а й справжніми патріотами.

За добу на Кіровоградщині народилося 17 дітлахів.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!