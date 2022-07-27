РАЙКОВИЧ: ГРОМАДИ ІНФОРМУЮТЬ – ВСЕ СПОКІЙНО

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Триває 154 доба війни. Громади інформують – все спокійно.

На трудовому фронті учасники Всеукраїнської ініціативи «Сади Перемоги» збирають перші врожаї.

Зокрема, в Ганнівській громаді місцеві, спільно з переселенцями, почали збір овочів. У Новоукраїнській – почали заготовки на зиму. А в Онуфріївській вже продегустували перший урожай картоплі.

За добу народилося 11 малюків.

Мелітополь, Миколаїв, Харків. Перевага за дівчатками – їх семеро.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!