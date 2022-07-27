РАЙКОВИЧ: ГРОМАДИ ІНФОРМУЮТЬ – ВСЕ СПОКІЙНО

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.
Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:
Триває 154 доба війни. Громади інформують – все спокійно.
На трудовому фронті учасники Всеукраїнської ініціативи «Сади Перемоги» збирають перші врожаї.
Зокрема, в Ганнівській громаді місцеві, спільно з переселенцями, почали збір овочів. У Новоукраїнській – почали заготовки на зиму. А в Онуфріївській вже продегустували перший урожай картоплі.
За добу народилося 11 малюків.
Мелітополь, Миколаїв, Харків. Перевага за дівчатками – їх семеро.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе!