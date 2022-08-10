ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

В освітньому просторі Кіровоградщини з’являються перші результати мультипредметного тесту.

Про них сьогодні,10 серпня, повідомив голова ОВА. Зокрема, у своєму телеграм-кагналі Андрій Райкович написав:

Результати обнадійливі. Зокрема, омріяні 200 балів отримали 21 випускник Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату, з них двоє здобули найвищий результат з двох предметів!

До півсотні наближається кількість випускників – переможців мультипредметного тесту і в школах обласного центру. І четверо мають по 200 балів з двох предметів!

Переконаний, що в кожній громаді є талановита, сумлінна, патріотична молодь, яка, попри усі труднощі, що випали на долю українців через війну, вивчиться, здобуде професію, якісні знання і будуватиме нову, вільну, європейську Україну!

Кожні такі 200 балів – це маленька часточка нашої спільної Перемоги, значний вклад педагогів Кіровоградщини, батьків, усіх учительських колективів.