ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Прильоти по Київщині та пожежі на Херсонщині.

• На Дніпропетровщині

росіяни обстрілювали чотири райони. Ракета прилетіла у Великомихайлівську громаду – 8 постраждалих, серед них троє дітей. У Кривому Розі пошкодили кілька будинків.

• На Київщині

Зафіксовано два прильоти по Вишгородського району. Жертв і поранених немає.

• На Чернігівщині

Новгород-Сіверський район обстріляли з артилерії – обійшлося без втрат і руйнувань.

• На Луганщині

російські війська здійснили вісім артилерійських атак і дев’ять мінометних. Чотири рази намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку росіяни нанесли авіаудари.

• На Донеччині

Загарбники вдарили по Слов’янську. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. Також постраждали Бахмут, Авдіївка, Торецьк і низка інших населених пунктів. По області — 3 загиблих і 1 поранений цивільний.

• На Миколаївщині

Ракетами типу С-300 ворог влучив у приватний житловий сектор Миколаєва. Зайнявся приватний будинок, пошкоджено кілька домівок. Також продовжилися обстріли сільській місцевості області.

• На Херсонщині

Ситуація стабільно напружена. Ведуться бойові дії, протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК, 1 базу і 2 командних пункти росіян. Також влучні удари знову були по Антонівському та Каховському мостах.

У селах Високопільської, Таврійської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад багато пошкоджених будинків, трапляються пожежі, внаслідок яких горять і господарські споруди разом із худобою.