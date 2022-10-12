РАЙКОВИЧ: СИТУАЦІЯ ТРИВОЖНА, АЛЕ КОНТРОЛЬОВАНА

Очільник ОВА прозвітував про стан справ на Кіровоградщині за минулу добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Знову довга тривожна доба. Громади інформують – обстановка контрольована.

Всупереч війні, Кіровоградщина трудиться. Маємо непогані новини від аграріїв. Продовжується збір соняшника та сої. Водночас хлібороби дбають і про урожай 2023-го. Озиму пшеницю засіяли вже майже на половині прогнозованих площ. Озимий ріпак – засіяно повністю.

За добу у нас народилося 13 малюків. Миколаїв, Херсон, Київ. Всі – до нас!