ПОМИЛКА В ПЕРСОНАЛЬНОМУ ДОКУМЕНТІ? ДОПОМОЖЕ ЮРИСТ!

Доволі часто люди при оформленні документів (паспорта, трудової книжки, посвідчення) не звертають уваги на правильність написання своїх персональних даних – прізвища, імені, по батькові або дати народження. А деякі, навіть виявивши ці помилки, забирають документ не вказуючи на помилку людині, яка оформляла чи виписувала цей документ, вважаючи що в цьому нічого страшного немає, ну подумаєш, одна літера чи цифра записана помилково. Коли настає час оформлення спадщини чи оформлення на пенсію – ця неуважність завдає клопоту.

Так сталось і з клієнтом Маловисківського бюро правової допомоги Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До фахівців системи БПД звернувся пан Петро, який є учасником бойових дій і тому є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу.

Він розповів, що у 2021 році звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в області із заявою про призначення йому дострокової пенсії за віком як учаснику бойових дій відповідно до Закону України «Про загальнообовов’язкове державне пенсійне страхування”, надавши всі необхідні документи, в тому числі й посвідчення учасника бойових дій.

Після аналізу наданих майбутнім пенсіонером документів, Головним управлінням ПФУ України в Кіровоградській області йому було відмовлено в призначенні дострокової пенсії за віком у зв’язку з невідповідністю по батькові з паспортними даними в документі, що визначає право на пенсію, а саме – у посвідченні учасника бойових дій. Таким чином, вказана помилка при написанні клієнта по батькові в посвідченні учасника бойових дій створює перешкоди в оформленні йому пенсії за віком.

Правову допомогу пану Петру надавала юристка сектору Маловисківського бюро правової допомоги Марина Башмакова. Вивчивши матеріали справи та на підставі наданих клієнтом документів, фахівчиня бюро склала заяву про встановлення факту належності правовстановлюючого документу.

«Відповідно до ст. ст.293, 315 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, зокрема, про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім`ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення» – коментує юристка Марина Башмакова.

1 липня 2022 року Маловисківський районний суд Кіровоградської області суд виніс рішення, яким в повному обсязі задовольнив позовні вимоги клієнта.

Довідково:

Законом України від 15 березня 2022 року № 2121-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій», який набрав чинності з 21 березня 2022 року, внесено зміни до Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині надання права на призначення дострокової пенсії окремим категорія громадян. Зазначене стосується військовослужбовців, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей.

Статтею 115 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у новій редакції визначено, що правом дострокового призначення пенсій, зокрема, користуються:

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 20 і 21 статті 6, особи з числа резервістів, військовозобов’язаних і осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону 3551.

З рішенням суду можна ознайомитись тут: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105159531

Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid

Голованівський місцевий центр з надання БВПД