«Від аматорського гуртка – до української професійної трупи» – таку назву має віртуальна виставка, яку науковці літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого презентували 27 жовтня 2022 року

Вона присвячена важливій для України події – 140-річчю від дня створення першого професійного українського театру. Українська культура упродовж багатьох століть змушено розвивалася за відсутності власної держави. І саме театр, як один із складових чинників культури, став свого роду оберегом, своєрідним острівцем, який дозволив у часи тотального зросійщення зберегти і примножити наші надбання.

Віртуальна експозиція знайомить з основними етапами зародження, становлення та розвитку українського професійного театру. Акцент зроблений на його просвітницькій місії.

Матеріали виставки висвітлюють тріумфальний і водночас складний шлях поступу аматорського колективу до професійного театру: возз’єднання, розпад труп, численні вдалі гастролі театралів під керівництвом М. Кропивницького, М. Старицького М. Садовського, П. Саксаганського та Івана Тобілевича. З 1883 року у різному складі українські театральні трупи продовжували гастрольну діяльність ще понад два десятиліття.

Окрема сторінка в історії українського театру корифеїв – перший стаціонарний театр Миколи Садовського у Києві, який розпочав свою діяльність 1907 року.

Віртуальну розповідь ілюструють матеріали з фондового зібрання літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого: рідкісні фото аматорів, пам’ятних місць, пов’язаних з їх діяльністю, фото корифеїв у ролях, театральні рецензії, присвячені акторській майстерності, спогади відомих українців про вистави. Історія театру корифеїв викликає неабиякий інтерес у різних поколінь дослідників. Свідченням тому – дослідження, присвячені майстрам сцени. Багато видань зберігається у фондовому зібранні музею і також представлені на виставці.

Театр корифеїв став символом національної ідентичності України, дав неабиякий імпульс не лише для подальшого розвитку національного театрального мистецтва і української культури загалом, а й мав неоціненне суспільно-політичне значення. Він став однією із важливих духовних підвалин, на яких через багато десятиліть потому було побудовано незалежну Українську державу.

Ознайомитися з виставкою можна за посиланням:

http://www.karpenkokarymuseum.kr.ua/kar253_u.html

Тетяна Ревва, старший науковий співробітник

літературно-меморіального музею

ім. І.К. Карпенка-Карого