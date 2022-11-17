ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №40 ВІД 17 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Наш, кропивницький, Херсон;

– На чому заробляють громади Кіровоградщини;

– Бієнале у часи війни;

-Свідок знакових подій і великих зрушень;

– Гороскоп, смаколики, прогноз магнітних бур та чимало іншого.

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