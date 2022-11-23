НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗНОВУ БУДЕ DOBRE!

В Україну повертається програма, яка протягом шести років була одною з основних помічниць у розвитку територіальних громад. Програма USAID DOBRE продовжить працювати в Україні до 2025 року, допомагаючи українцям на місцях долати виклики та труднощі Великої війни.

Як оголосили менеджери програми 15 листопада, протягом наступних трьох років Програма DOBRE працюватиме із 60 громадами у 10 цільових областях.

Наразі Кіровоградщина є одним із семи регіонів-партнерів DOBRE, ця програма USAID співпрацювала тут з Помічнянською, Новопразькою, Компаніївською, Смолінською, Дмитрівською. Маловисківською, Новоукраїнською та Бобринецькою територіальними громадами протягом останніх 5 років. В області вдалось реалізувати близько 40 проєктів.

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) виконується міжнародною організацією ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Партнерами ГлобалКом’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL) та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща. Програма DOBRE працює в Україні уже 6 років, і надалі підтримуватиме українські громади та самоврядування у їх прагненні до розвитку в умовах нових викликів.

Марк Еллінгстад, директор офісу USAID з питань демократії та врядування:

«Я радий оголосити, що USAID продовжує Програму DOBRE на три роки, надаючи додаткові 40 мільйонів доларів фінансування. Протягом наступних трьох років DOBRE працюватиме з більш ніж 60 громадами, надаючи їм технічну допомогу та підтримку в подоланні надзвичайних ситуацій задля сприяння їх відновленню, відбудові та виходу на траєкторію сталого розвитку та зростання».

Брайан Кемпл, керівник Програми USAID DOBRE:

«Ми досягли значного успіху на попередньому етапі Програми і цьому завдячуємо багатьом нашим партнерам. За 4 місяці ми здійснили закупівлю матеріалів і необхідного матеріального забезпечення, щоби допомогти громадам прийняти внутрішньо переміщених осіб. Ми зрозуміли, що треба прискорювати допомогу, щоб громади могли відновлюватися і реагувати на нові виклики. Люди в громадах по всій Україні зараз переживають важкі часи. Більшість громад, які будуть в проєкті наступні три роки, вже мали можливість з нами співпрацювати, але ми додали і нові громади. Це ті громади, які найбільше потерпають від руйнування і викликів війни, зокрема, нещодавно звільнені».

Програма DOBRE працюватиме в Україні до 2025 року із 60 громадами у 10 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській та Запорізькій. Зважаючи на нові виклики, з якими місцеве самоврядування стикнулося внаслідок збройної агресії Росії, пріоритетність в отриманні матеріально-технічної допомоги буде у громад, які пережили окупацію або інтенсивні обстріли. Програма DOBRE допомагатиме громадам долати наслідки війни, відбудовуватися і відновлювати курс сталого розвитку.

Сергій Шаршов, директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Мінрегіону:

«Програма DOBRE допомогла переламати стереотипи в очікуваннях громад, що заважали децентралізації. Завдяки цьому майже половина громад, де проживало понад 70% населення, об’єдналися на добровільних засадах. Це допомогло на рівні держави прийняти рішення про нову територіальну основу для діяльності органів місцевого самоврядування. Завдяки Програмі DOBRE багато територіальних громад посилили спроможність і зміцнили курс для подальшого розвитку. Програма зараз дуже потрібна в умовах нових викликів воєнного стану. Мінрегіон вітає рішення про продовження роботи Програми DOBRE. Нас чекає багато роботи, пов’язаних із відновленням деокупованих територій».

У контексті повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розширена Програма DOBRE підтримуватиме життєво важливу діяльність органів місцевого самоврядування та місцевого громадянського суспільства на підконтрольних Уряду територіях, сприятиме відновленню громад, як під час війни так і в післявоєнний період. Невдовзі Програма USAID DOBRE опублікує перелік партнерів, з якими працюватиме наступні три роки задля подолання наслідків війни та посилення спроможності.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович взяв участь у брифінгу про повернення програми до України, записавши до його учасників та журналістів відео звернення. Зокрема, він зазначив:

«Я детально ознайомився з аспектом діяльності програми на Кіровоградщині. Приємно, що ми є в числі 7 областей, які працюють на цій платформі. Це маркер ефективної роботи громад з пошуку і використання додаткових фінансових можливостей. Під час жорстокої війни, коли ворог нищить наші мирні міста і села, енергетику, школи, садочки для територій важлива кожна додаткова гривня. У нас в області – до ста тисяч переселенців, тому ми цінуємо увагу, партнерську допомогу команди DOBRE, усіх небайдужих.

Зрозуміло, що війна – це гіркий досвід вчитися жити і управляти, коли в небі ворожі ракети. Ми вчимося перемагати ворога, повертати рідні землі, управляти територіями, допомагати фронту. Ми вчимося жити в нових реаліях. Тому досвід кризового управління, реалізація проєктів покращення інфраструктури громад, швидкого реагування нам буде в нагоді. Зичу вам продуктивної роботи з громадами нашої області. DOBRE – це завжди позитивно, якісно. Україна переможе!»

На запитання журналістів, які саме громади Кіровоградщини потрапили в число щасливчиків, Ангела Бочі, заступниця керівника програми DOBRE, відповіла, що повний перелік їх буде пізніше. Про це заздалегідь повідомлять.

ДОВІДКОВО:

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики.

Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку позитивного та сталого розвитку. Партнерами ГлобалКом’юнітізу консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL) та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.