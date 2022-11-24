ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №41 ВІД 24 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Знеславлені та уславлені герої Кіровоградщини;

– DOBRE повертається!

– Блокпост земляків-літераторів;

– Гороскоп, смаколики, прогноз магнітних бур та чимало іншого!

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