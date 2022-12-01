АБИ СОЛДАТАМ БУЛО ТЕПЛО…

Гайворонщина продовжує тримати волонтерський фронт – переймаючись про те, як буде бійцям в окопах з настанням зимових холодів, місцеві умільці тут опанували виготовлення “бандеропечей”.

…Четвертий місяць на ПП Миколи Кондратюка у повному розпалі – особливого роду робота. До виробництва культиваторів і дискових борін, яким підприємці займались до повномасштабного вторгнення, додався випуск скоб для бліндажів і так званих ”бандеропечей”, в котрих є на фронті дуже гостра солдатська потреба.

– Спочатку почали шукати матеріали для виготовлення печей, – з гордістю розповідає про ініціативу земляків секретар Гайворонської міської ради Володимир Сікорський. – Розмістили оголошення про те, що є потрібні використані або пошкоджені різні за ємністю газові балони побутового вжитку. Жодних схем чи креслень не мали, хлопці зробили їх самі – з урахуванням того,щоби можна було і погрітися, і підсушити берці та обмундирування. Прилаштовуюється це за принципом: ”вище – нижче”, допомагає перебувати в заданих положеннях спеціально встановлена решітка. Для цього приварена зі зроблених заготовок майже метрова труба. В результаті виходять просторіші дверцята, встановлені вже у горизонтальному, а не вертикальному, як раніше, у звичайних ”буржуйках”, режимі. Тож є змога вставляти сюди дрова вже більшої довжини, приміром, по п’ятдесят – шістдесят сантиметрів.

Про однодумців-умільців розповів, власне, керівник приватного сільгосппідприємства Микола Кондратюк:

– Технологічний процес налагоджено вдома в нашого головного інженера Є.Г.Братущака. Колектив майстрів – а це майже десяток слюсарів, зварювальників, токарів – дружний, злагоджений, професійний. Кожен вартий того, аби згадати по-імені: Олександр, Віктор, Ігор, Сергій, Валентин, Микола, Анатолій, Руслан.

Загалом умільці, дякуючи небайдужим людям, які відгукнулися на опубліковані звернення та поділилися балонами (а це 25 штук), вже змогли виготовити понад десяток ”бандеропечей”.

Ілля СОКОЛЮК,

фото з сайту Гайворонської міської ради