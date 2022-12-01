ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №42 ВІД 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Чи все так із “Пунктами Незламності”?
– Як з`являються “бандеропечі”;
– Субсидії, пенсії та врожай: що відбувається та як буде?
– Де знаходиться арт-укриття?
– Гороскоп, смаколики, прогноз магнітних бур, крутий кросворд про ЗСУ та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.

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