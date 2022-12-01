ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №42 ВІД 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Чи все так із “Пунктами Незламності”?

– Як з`являються “бандеропечі”;

– Субсидії, пенсії та врожай: що відбувається та як буде?

– Де знаходиться арт-укриття?

– Гороскоп, смаколики, прогноз магнітних бур, крутий кросворд про ЗСУ та чимало іншого.

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