ЩЕ 650 ОРКІВ: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 02.12 02.12.2022 0 103 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR РАЙКОВИЧ: ТОЧКИ ОБІГРІВУ ДООБЛАШТОВУЄМО ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 01.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here