ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №43 ВІД 8 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Наше нове військо: думки з приводу;

– Будні волонтерського Прибужжя;

– Націоналісти Кіровоградщини: сторінки історії;

– Як починалось Солгутове;

– “Тенета помсти”. Продовження дискусії;

– Гороскоп, смаколики, прогноз магнітних бур, крутий кросворд про ЗСУ та чимало іншого.

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