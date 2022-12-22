ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №45 ВІД 22 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Як виганяють московських бісів з храмів Кіровоградщини;

– Лікування в умовах блекауту: як буде в нашій області;

– Оунівці Голованівщини: історія руху;

– Прадавні металурги Гайворонщини;

– Як обрати генератор;

– Гороскоп, смаколики, крутий кросворд “Чорновіл” та чимало іншого.

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