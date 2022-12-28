ГРОМАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ ВЧИЛИСЯ ІНСТРУМЕНТАМ КОМУНІКАЦІЇ, ЩОБ РОЗВИВАТИСЯ

Представники влади та громадськості Приютівської, Компаніївської селищних громад, а також Знам’янської міської громади Кіровоградської області вчилися практичним публічним комунікаціям, аби ефективно працювати та розвиватися, вести конструктивний діалог із жителями та налагоджувати обмін інформацією в громадах як із внутрішньою, так і з зовнішньою авдиторіями. Тренінги із комунікацій у громадах організував Український кризовий медіа-центр у межах Програми USAID DOBRE.

Приютівська селищна та Знам’янська міська громади вперше стали партнерами Програми USAID DOBRE, а Компаніївська громада вдруге продовжить співпрацю з Програмою DOBRE.

Під час тренінгу представниці Українського кризового медіа-центру Ірина Малик, Оксана Якуніна, Ольга Ткаченко та Ганна Коломієць навчали комунікаційним інструментам, зокрема, роботі зі ЗМІ, веденню сайтів громад, підготовці новин та пресрелізів, створенню дієвих соціальних мереж та фотографуванню на мобільні телефони.

«Ми побачили на місцях командну роботу професіоналів, для яких важливо навіть у надзвичайно складних умовах війни розвиватися і модернізувати свої громади. Тому Програма DOBRE навчає публічним комунікаціям управлінців, громадських активістів, депутатів. Адже системна комунікація допомагає залучати людей до прийняття рішень у громадах і підтримувати зворотній зв’язок. Саме завдяки ефективній комунікації наші громади швидше відновлюються, розбудовуються, знаходять власні резерви для розвитку, залучають інвесторів та ресурси проєктів міжнародної допомоги», – зазначила Ірина Малик, керівниця комунікації децентралізації УКМЦ DOBRE.

Приютівська селищна громада не вперше подавала заявку на участь у Програмі USAID DOBRE, проте тільки у цьому році, за словами голови громади Андрія Коломійцева, отримали можливість стати партнером міжнародного проєкту і сподівається на плідну співпрацю, у тому числі в розбудові ефективних комунікацій.

«Після тренінгу наша команда зрозуміла, як краще вибудовувати комунікацію з жителями через офіційний сайт, соцмережі та ЗМІ. А також подавати новини, анонси, пресрелізи заходів у громаді та виділяти основні меседжі спікерів. Тренери проаналізували роботу офіційного сайту Приютівської громади та соціальних мереж, які висвітлюють нашу діяльність. Під час практичних занять вчилися формулювати та правильно подавати інформацію з урахуванням цільової авдиторії. Ми активно працювали в групах і гуртом обговорювали свої помилки, аби навчитися формувати позитивний імідж громади», – підкреслив голова Приютівської громади.

Спроможна, успішна та самодостатня громада – це громада, яка багато працює, але при цьому і постійно навчається, аналізує, дивиться на себе під іншим кутом. За словами голови Знам’янської міської громади Володимира Сокирка, представники громади отримали під час тренінгу нові знання та мотивацію до змін.

«Я побачив справжнє натхнення в учасників. Одразу, ще під час тренінгу, народився проєкт рішення на наступну сесію щодо змін у висвітленні окремих тем і співпраці між організаціями і підприємствами громади. Наступного тижня у нас запрацює ще один канал комунікації – телеграм-канал. До речі, я отримав кілька звернень від представників громади щодо продовження навчання інструментам комунікаціям для різних структурних підрозділів. Переконаний, що Програма DOBRE та наша громада знайшли один одного. Попереду багато роботи. Корисної для громади, а отже і для нашої України», – сказав голова Знам’янської міської громади.

У тренінгах із ефективних комунікацій взяв участь регіональний менеджер Програми USAID DOBRE Андрій Нагорний, який відзначив важливість принципу відкритості та прозорості для Програми:

«Програма USAID DOBRE працює з територіальними громадами в 10 областях України вже понад 6 років. За цей час ми разом з громадами-партнерами реалізували сотні проєктів. Кожен проєкт від етапу планування і до реалізації потребує якісної комунікації. Так само важливо висвітлювати результати нашої спільної діяльності в ЗМІ, й таким чином комунікувати з усіма зацікавленими, адже принципи відкритості та прозорості були і залишаються одними з ключових для Програми. Постійним помічником та провідником на цьому шляху для Програми є наш партнер – Український кризовий медіа-центр. Завдяки УКМЦ наші громади-партнери отримують актуальні знання та опановують практики й мистецтво ефективної комунікації».

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL) та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.