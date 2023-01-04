ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 04.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА окупантів.