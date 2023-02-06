ЩЕ МАЙЖЕ 900 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 06.02.23 (ОРІЄНТОВНО) 06.02.2023 0 9 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ НА РАНОК 06.02.23. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА 06.02.23. ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 03.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here