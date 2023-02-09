ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №6 ВІД 9 ЛЮТОГО 2023 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

“Гвардія наступу”: умови, переваги, контакти. Як приєднатися на Кіровоградщині?

Сепаратисти у рясах: очільники Кіровоградської єпархії відповідають у суді;

Андрухович у Кропивницькому – про творчість під час війни;

Божевільний геній з Гайворонщини;

Патріотична творчість земляків;

Гороскоп, смаколики, кросворд та чимало іншого.

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