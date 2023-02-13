ПРОСТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ VULCAN CASINO УКРАЇНА

Швидка реєстрація на офіційному сайті казино Vulcan casino

Вулкан казино – ліцензійний азартний онлайн клуб, котрий запрошує гостей грати на гривні в ігрові автомати, рулетку, покер, а також брати участь у турнірах та пробувати сили «живому» казино. Щоб отримати доступ до всіх розваг Vulcan casino, користувачеві потрібно виконати ряд стандартних вимог щодо створення акаунту на офіційному сайті.

Для чого потрібна реєстрація в казино

Оформлення облікового запису не є обов’язковим для ознайомлення з особливостями онлайн-казино. Більш того, гравцеві дозволяється навіть безкоштовно крутити барабани автоматів в тестовому режимі демо. Як тільки геймер створить свій профіль на гральному ресурсі, він зможе поповнювати власний рахунок та ставити на кон в іграх реальні гроші, а також брати участь:

в розіграшах бонусів та промо акціях;

турнірах (змагання з гри в онлайн-слоти) Вулкан;

VIP-клубі з чисельними привілеями.

До реєстрації слід підходити обмірковано, чітко виконувати всі вимоги та вносити інформацію в профіль без помилок.

Як створити обліковий запис на сайті казино Вулкан

Новачки мають вибрати зручний для себе спосіб заповнення реєстраційної анкети:

за номером телефона;

за email.

Принципової різниці між ними немає, оскільки згодом все одно доведеться ці дані вносити у профіль. Далі користувач вказує пароль (password), підтверджує своє повноліття та ознайомлення із правилами, а також погоджується (не обов’язково) на розсилку новин.

Авторизація в казино Vulkan через соцмережі

Крім заповнення анкети є швидший спосіб створення акаунту – через соціальні мережі та месенджери: Google, FB, Telegram, Twitter. Це можливо лише в тому випадку, якщо у користувача вже є активний акаунт на одному з цих майданчиків. Система лише запитає дозвіл на використання даних, та на їх підставі створить ігровий профіль. Для подальшої авторизації у Vulkan casino потрібно буде лише клацнути на іконку соцмережі.

Чого слід уникати під час реєстрації на сайті Вулкан

Наскільки простим не здавалося би створення акаунту, багато геймерів уже на цьому етапі потрапляють до чорних списків. У більшості випадків – внаслідок незнання загальних правил, яке розцінюється казино як спроба обману. Щоб не потрапити у халепу під час реєстрації у онлайн казино Вулкан, треба пам’ятати, що:

На порталі заборонено створювати більше одного акаунта.

У профіль слід вносити справжні персональні дані.

Не дозволяється реєструватися особам, яким закритий доступ до казино (лудомани, недієздатні, неповнолітні тощо).

Якщо в процесі реєстрації виникатимуть будь-які питання, користувачу потрібно звернутися до служби підтримки Vulkan casino.