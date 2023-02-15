ПЕДАГОГАМ – ПРО ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ

Педагогічний колектив Регіонального центру професійної освіти ім. О. С. Єгорова, що у Кропивницькому, ознайомили з принципами застосування відновного правосуддя для неповнолітніх.

Що таке відновне правосуддя, як проходить пілотування проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» та які результати пілотного проєкту мають на Кіровоградщині, розповіла заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях Олена Шишкарьова.

«Суть Програми полягає у тому, щоби надати можливість створити простір для конструктивного діалогу особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та потерпілого. Для потерпілого це можливість висловити свої потреби та відчуття, у зв’язку з ситуацією, яка склалася, дитині – усвідомити вчинене правопорушення, понести щире каяття, яке прийме потерпілий», – зазначила правниця.

З метою запобігання вчиненню неповнолітніми повторних кримінальних правопорушень у межах Програми обираються, визначаються та узгоджуються заходи ресоціалізації неповнолітнього. В цьому процесі неабияке значення має робота з психологом, який може допомогти підлітку сформувати навички постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їхнього досягнення у законний спосіб.

В навчальному закладі працюють вихователі і психологи, які, дізнавшись більше про проєкт відновного правосуддя, підтримали ініціативу керівництва закладу професійної освіти долучитися до реалізації проєкту. Підтвердженням цього наміру став укладений меморандум про співпрацю з регіональним центром, тепер психологи долучатимуться до роботи з неповнолітніми учасниками пілотного проєкту, а правопросвітницьких заходів у закладі побільшає.

Довідково: Пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» впроваджується Міністерством юстиції України, Офісом Генерального прокурора на базі системи надання безоплатної правової допомоги за підтримки Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Програма відновлення для неповнолітніх може бути застосована у разі: