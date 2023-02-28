ВИПЛАТИ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА

Підстави та порядок призначення пенсії по втраті годувальника малолітній дитині, якщо батько-військовослужбовець вважається зниклим.

Згідно ст. 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. В разі смерті пенсіонера або осіб, інвалідність яких настала в період проходження строкової військової служби, пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Про порядок призначення пенсії по втраті годувальника малолітній дитині, якщо батько- військовослужбовець вважається зниклим, розповідає головний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу безоплатної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан Кравченко.

Коли виникає право на отримання пенсії по втраті годувальника у членів сім’ї зниклого безвісти?

У членів сім’ї право на отримання пенсії виникає через один місяць з дня внесення інформації про зникнення людини безвісти до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Хто з родичів зниклого безвісти, має право на пенсію по втраті годувальника?

Діти віком до 18 років.

Діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.

Діти зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.

Чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Чоловік або дружина, а в разі їхньої відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Батьки і чоловік або дружина зниклого безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування.

Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому цим Законом, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи.

Отже, для призначення пенсії по втраті годувальника необхідно звернутися до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України з необхідними документами або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID. У такому випадку до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

Перелік документів, які подаються із заявою до Пенсійного фонду України (відповідно до категорії осіб):

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);

свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи навчаються за денною формою навчання;

довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

документи про місце проживання (реєстрації);

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС(за потреби);

документи про стаж зниклого безвісти;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсійний орган не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних документів для призначення пенсії, повинен їх розглянути та прийняти відповідне рішення.

Протягом одного місяця Пенсійний фонд України виготовляє пенсійне посвідчення. Посвідчення оформлюється і видається безкоштовно особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа — опікуну, піклувальнику, батькам при пред’явленні паспорта та відповідних підтверджувальних особу документів.

Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа вважається зниклою безвісти. Тобто – поки до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесуть відмітку про встановлення місця перебування, місця поховання чи місця знаходження останків зниклого безвісти.

Варто зазначити, що пенсія по втраті годувальника непрацездатним родичам безвісти зниклого призначається незалежно від тривалості страхового стажу зниклої особи.

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