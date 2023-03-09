МАРШРУТАМИ БОЛГАРСЬКОГО ДЕСАНТУ

Березневі дні насичені багатьма святами, які історично, традиційно та широко відзначає болгарська діаспора в Україні. І Кіровоградщина з Кропивницьким – не виключення.

Наприкінці минулого тижня наші місцеві болгарські друзі разом із симпатиками та однодумцями відзначили – 2 березня в бібліотеці їм. Маланюка – День визволення Болгарії, 3 березня – Міжнародний день письменника (літературна складова є важливою частиною діяльності болгарської общини на теренах області), День визволення Болгарії від османського іга та гарний весняний День Баби Марти.

А ще на цей день припала презентація книги перекладів поезій авторів з Болгарії та Украіни – «Подвійна райдуга», яка з‘явилася як втілення ідеї двох мрійників і оптимістів, апологетів болгарського світу – дніпрянина Володимира Стафідова і кропивничанина Сергія Осадчого.

Що передувало виданню книги, яка зближує наші миролюбні народи, знають тільки Бог, упорядники і автори! Але – за підтримки благодійного фонду Save Ukraine, створеного у Болгарії для надання допомоги українським воїнам, які отримали поранення на війні, і його засновника Єгора Садовенка – нарешті чудове видання тисячним накладом, побачило світ.

Завдяки фонду невеличкий болгарський десант у складі болгар з Вільшанки, де проживає найбільша в області болгарська діаспора та Кропивницького, болгар і болгаролюбців з літоб’єднання «Вітрила» і співочого гурту «Аматори Кіровоградщини» змогли бути присутні в затишній залі Дніпровськоі філармоніі, де відбулася презентація книги, що супроводжувалася чудовим концертом філармонійників. Делегація з Кіровоградщини теж привезла свою болгарську програму: Виступав голова обласної організації Всеукраїнського об`єднання болгар «Нашите хора» Сергій Осадчий, голова Спілки слов‘янських письменників – очільниця творчого об‘єднання «Вітрила» Олена Надутенко, яка нещодавно видала і подарувала болгарській общині до 12-ти річчя «Нашите хора» книжку «Нащадки Кубрата». Співали Ірина Кинша – засновниця гурту «Аматори Кіровоградщини» та співак і художник Ростислав Климишин. Зала зустрічала гостей гучними оплесками і теплою дружньою атмосферою. Гості приїхали не з порожніми руками – в фойє філармоніі розмістили картини Климишина і фотовиставку, присвячену визволенню Болгарії від османів. Гостинні господарі запросили на дружню вечерю.

Наступного ранку – екскурсія містом у супроводі фахового гіда…

По завершенні мандрівки Дніпром Володимир Стафідов запросив гостей до себе у творчу студію, як він казав – на казан! Там, у колоритній болгарській оселі, чекали смачний обід та імпровізований концерт…

В цей складний для нашої краіни час для нас, українців, є дуже важливою підтримка друзів, а Болгарія завжди була нам близька, небагатослівна її допомога реально відчувається, особливо прихистком наших переселенців, дитячими програмами відпочинку, підтримкою громадськості і простих людей.

Ми вітаємо дружній болгарський народ з його березневими святами і бажаємо розквіту та миру цій чудовій країні!

Олена НАДУТЕНКО, фото Анатолія САРЖЕВСЬКОГО