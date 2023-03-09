ПІВТОРА СТОЛІТТЯ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ

Цьогоріч виповнилось 150 років від дня заснування Олександрійської жіночої прогімназії, відкриття якої відбулося 6 лютого (за старим стилем)1873 року.

Дата заснування Олександрійської жіночої прогімназії вказана в довіднику на 1913/1914 навчальний рік Одеського навчального округу, до якого входили олександрійські навчальні середні заклади, підпорядковані Міністерству освіти.

Олександрійський часопис «Известія Александрійскаго уезднаго земства» за 1910 рік подає короткі відомості, про те що з 1873 року олександрійська жіноча прогімназія складалася з підготовчого та трьох основних класів, а в 1905/1906 навчальному році на основі звернення опікунської ради була переформована в повну класичну жіночу гімназію. У 1907/1908 навчальному році при жіночій олександрійській гімназії відкритий додатковий педагогічний клас.

Однією з перших начальниць Олександрійської жіночої прогімназії була Марія Тулуб (Домбровська) – донька професора Київського університету Домбровського, автора багатьох праць з історії України. Після смерті чоловіка Марія Тулуб переїхала до Олександрії, де спочатку викладає географію, а потім стає начальницею прогімназії. Викладала вона також російську, німецьку та французьку мови.

На початку ХХ століття начальницею Олександрійської жіночоїпрогімназії, а згодом і повної класичної Олександрійської жіночої гімназії була Євдокія Петрівна Долинська. Короткі відомості довідника по навчальним закладам Одеського навчального округу за 1913/1914 навчальний рік свідчать про те, що начальниця Олександрійської жіночої гімназії Євдокія Петрівна Долинська (домашня наставниця) в службі і відомстві з 04.08.1873 року, на посаді начальниці гімназії з 01.08.1905 року.

Головою педагогічної ради Олександрійської жіночої прогімназії був Олександр Іванович Єстаф’єв, а з 24 лютого 1909 року – директор Олександрійської чоловічої гімназії Олександр Григорович Богданович, дійсний статський радник. Протягом тридцяти років в Олександрійській жіночій прогімназії викладав Закон Божий священник Успенського собору Василій Миколайович Никифоров. Лікарем при Олександрійській жіночій прогімназії і викладачем предмету “Гігієна” був земський лікар Григорій Григорович Сокальський.

На основі списку 1916 року навчальних закладів, що належали до відомства Міністерства Народної Просвіти, в Олександрійській жіночій гімназії навчалося 411 учениць, працював 21 викладач.

Попечительницею Олександрійської жіночої гімназії була Леоніда Юріївна Пищевич, дворянка, дружина головиОлександрійської земської управи Семена Григоровича Пищевича.

Зараз у міському музейному центрі можна переглянути в експозицію, присвячену жіночій гімназії, і замовити тематичну екскурсію про навчальні заклади Олександрії ХІХ- поч. ХХ-го століття.

Ольга БОЖКО, завідуюча краєзнавчим відділом

Олександрійського міського

музейного центру імені А.Ф. Худякової