ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 24.03.2023

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких – по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати військову присутність на території республіки білорусь. Але формувань наступальних угруповань не відзначено. Водночас противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії понад 20 районів населених пунктів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.