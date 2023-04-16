ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Військовослужбовці, яким потрібна правова допомога у розв’язанні питань, пов’язаних зі службою чи з іншими життєвими ситуаціями, можуть її отримати від системи безоплатної правової допомоги (БПД).

Як роз’яснили фахівці системи безоплатної правової допомоги у Кіровоградській області, правові послуги можна отримати дистанційно або очно у бюро правової допомоги.

Так, усі військовослужбовці можуть отримати безоплатно первинну правову допомогу. Це такі правові послуги як: правова інформація, консультації і роз’яснення з правових питань, допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).

Ті, хто мають статус учасників бойових дій, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, можуть отримати безоплатно і вторинну правову допомогу: захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру.

Система БПД надає правову підтримку щодо:

Отримання належного грошового забезпечення військовослужбовцями;

Оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця;

Оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;

Використання належної відпустки, звільнення з військової служби;

Вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);

Перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг та інших правових проблем.

Як отримати безоплатну правову допомогу

Система безоплатної правової допомоги надає правову підтримку військовослужбовцям, учасникам бойових дій, ветеранам війни.

Якщо ви маєте правове запитання, дізнайтеся, як можна його вирішити, у контактному центрі за номером: 0 800 213 103, дзвінки безкоштовні.

Також ви можете написати юристу в телеграм (кнопка «Отримати консультацію»): https://t.me/LegalAidUkraineBot

Мапа бюро правової допомоги: https://bit.ly/bpd_buro