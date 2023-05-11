ПРОГРАМА USAID DOBRE ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З КІРОВОГРАДСЬКОЮ ОВА

10 травня 2023 року Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) і Кіровоградська обласна військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю, яка триватиме до середини 2025 року.

Протягом цього періоду шість громад-партнерів Програми отримають співфінансування проєктів, а також навчальну та консультаційну допомогу для посилення спроможності місцевого самоврядування. Загалом для кожної громади-партнера Кіровоградської області лише у 2023 році передбачено на реалізацію проєктів розвитку понад 100 тисяч доларів.

Меморандум підписали керівник Програми USAID DOBRE Браян Кемпл та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. У заході також взяли участь заступник керівника Програми USAID DOBRE Максим Бурдавіцин, старший регіональний менеджер Програми USAID DOBRE Андрій Нагорний, програмні спеціалісти Програми USAID DOBRE, голови Знам’янської, Компаніївської, Новоукраїнської, Новопразької, Помічнянської та Приютівської громад-партнерів Програми USAID DOBRE, представники структурних підрозділів Кіровоградської ОВА та журналісти.

«Мені дуже приємно сьогодні вітати команду Програми USAID DOBRE на Кіровоградщині. Хочу висловити щиру вдячність Уряду США та партнерам Програми DOBRE за активну підтримку та допомогу територіальним громад області. З початку війни наш регіон став опорним як в гуманітарній, так і в економічній сферах для територій, які страждають від активних бойових дій та окупації. Область прихистила 85 тисяч ВПО, для яких створюються належні умови проживання, навчання, лікування, соціального захисту і працевлаштування. Серед партнерів, які надають не лише гуманітарну підтримку, а готові допомагати і в економічному розвитку громадам Кіровоградської області у такий складний час, є і Програма DOBRE», – сказав під час підписання меморандуму начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Керівник Програми USAID DOBRE Браян Кемпл наголосив на тому, що Програма USAID DOBRE спрямована на підтримку процесу децентралізації та допомагає громадам ставати стійкішими у подоланні нинішніх викликів, спричинених війною, та досягати цілей, які вони ставлять перед собою.

«Громади – це серце і душа України, дуже важливо розвивати території, де живуть і працюють люди, та створювати для них комфортні умови. З одного боку ми передаємо громадам практичний світовий досвід, а з іншого – самі вчимося в українських громад стійкості. Ми раді співпрацювати з потужними громадами Кіровоградської області, які прийняла чимало внутрішньо-переміщених осіб, ми також допомагаємо їм відновитися та розвиватися», – підкреслив Браян Кемпл.

Програма USAID DOBRE працює в Кіровоградській області з 2016 року. У першій фазі у Програмі взяло участь вісім громад. За цей час було реалізовано 50 проєктів на загальну суму понад 1,2 мільйона доларів. На всіх етапах розробки заявок проєктів залучалися мешканці територій. У кожному реалізованому проєкті, наприклад, створення дизайну громадського простору, удосконалення медичної послуги чи відкриття пекарні, враховувалися потреби громади та людей.

«Спільно з Програмою USAID DOBRE ми розробили стратегію розвитку, хоча раніше ми і не замислювалися над тим. Програма допомогла нам зрозуміти принципи місцевого самоврядування, яке має дослуховуватися до громадськості та людей, разом творити зміни. Спільно з нашими міжнародними партнерами було реалізовано чимало важливих проєктів. Ми покращили медичну послугу та відкрили рентген-кабінет з сучасним обладнанням, спільно створили молодіжний центр, були також реалізовані проєкти і у комунальній сфері. Ми дуже раді, що продовжуємо співпрацю і сподіваємося реалізувати ще не один проєкт для людей», – зазначив голова Помічнянської міської громади Микола Антошик.

У другому етапі Програми USAID DOBRE братимуть участь шість громад Кіровоградської області. Під час події Браян Кемпл вручив протоколи про співпрацю із Програмою DOBRE головам Знам’янської, Компаніївської, Новоукраїнської, Новопразької, Помічнянської та Приютівської громад.

«Нам дуже важлива співпраця з Програмою USAID DOBRE, оскільки ми вчимося доброму та ефективному врядуванню, залучаємо до управління молодь та громадянське суспільство. Ми вже отримали техніку і обладнання, яке істотно допомагає громаді у скрутні часи. А ще ми точно знаємо, що попереду багато спільних, добрих, реалізованих для людей проєктів. Цінним для нас є всебічний розвиток наших фахівців, спеціалістів, отриманий ними під час навчань досвід. Співробітництво з DOBRE багатогранне й активно підтримується жителями. І це, насправді, принесе знакові результати для розвитку громади», – підкреслив голова Знам’янської міської громади Володимир Сокирко.

За словами заступника керівника Програми USAID DOBRE Максима Бурдавіцина, у 2023 році передбачено понад 9 мільйонів доларів для матеріальної підтримки 60 громад-партнерів в Україні. Більшу частину коштів буде спрямовано на допомогу у відновленні та подоланні наслідків збройної агресії постраждалим громадам, а також на підтримку внутрішньо-переміщених осіб у громадах-партнерах західних областей. Окрім того, по близько 1,5 мільйона доларів передбачено для проєктів місцевого економічного розвитку та на вдосконалення послуг місцевого самоврядування, і 600 тисяч – на молодіжні проєкти.

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Програма USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.