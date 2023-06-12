АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ ІНІЦІЮЄ ЗУСТРІЧ З ПРЕЗИДЕНТОМ, ЩОБ ОЗВУЧИТИ СПІЛЬНУ ПОЗИЦІЮ ГРОМАД ЩОДО ЗАКОНОПРОЄКТУ 5655

Голови громад – члени Асоціації міст України ініціюють зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб розповісти про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації та відновлення громад,- йдеться у повідомленні на офіційному сайті організації.

“06 червня 2023 року Ви відповіли під час прес-конференції журналісту, що половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт 5655, а половина не підтримує. Вважаємо, пане Президенте, що Вас дезінформують щодо наявності, начебто, підтримки громадами законопроєкту 5655. Ми, сільські, селищні, міські голови більшості громад України, готові зустрітися з Вами та навести аргументи про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації, процесу відновлення українських громад і безпеки громадян”, – йдеться у зверненні АМУ.

В Асоціації наголошують: у грудні 2022 року АМУ зверталася до Президента України із спільною позицією громад щодо законопроєкту 5655: його необхідно ветувати.

Голови громад, що входять до АМУ, вітають відсутність підпису Президента України на законопроєкті 5655 як його позицію на боці місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні АМУ.

Асоціація міст України об’єднує інтереси 608 сіл, селищ та 401 міста.

За матеріалами АМУ

Фото: Офіс президента