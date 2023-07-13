ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №28 ВІД 13 ЛИПНЯ 2023 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Волонтерські будні Кіровоградщини;

– Як навчаються народословці;

– Імена, про які варто знати;

– Шлях до здоров`я: розмова з остеопатом;

– Кросворд, смаколики, гороскоп, прогноз магнітних бур та чимало іншого.

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м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.

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