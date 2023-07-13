НАВЧАЛИСЯ – ЗАРАДИ ЧИТАЧІВ

Ефективності потрібно вчитися – за таким принципом працює Школа ефективних медіа для регіональних журналістів, слухачами якої традиційно щоразу є і представники «НС». Цьогоріч відбулося два етапи навчання – у березні-травні та наприкінці червня. Останній, другий, був особливо насиченим – не лише новими знаннями, а й яскравими враженнями. Адже відбувався він у колоритному гірському містечку Яремче на карпатській Івано-Франківщині.

Отже, за новим досвідом на кілька днів з’їхалося майже півсотні журналістів та редакторів із 10 областей – з Херсонської, Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької. Всі ці регіони – партнери Програми USAID DOBRE, за сприяння якої працює Школа, організована Українським кризовим медіа-центром.

Метою дводенного тренінгу було саме підвищення ефективності роботи вітчизняних ЗМІ – як зсередини самих редакцій, так і з огляду на читацьку аудиторію. Запорукою того, що це навчання виявиться і цікавим, і корисним, стала злободенна та актуальна тематика занять: способи ефективної монетизації та вдосконалити навички роботи в соцмережах. Грунтовності та серйозності цим студіям надавали й запрошені спікерки з онлайн-медіа рішень «Рубрика» – авторитетні та компетентні комерційна директорка Анастасія Куриленко та SMM-менеджерка Ірина Шульган.

Мабуть, найактуальнішими тезами першого блоку (про рекламу, спонсорство, фандрайзинг та інші способи заробітку для редакцій), які озвучила Анастасія Куриленко, стали «Гроші – це вдячність клієнта за вашу послугу, а не кошти, які ви берете у нього в борг» та «Мало скласти прайс, треба вміти продавати». Неабияк зацікавили медійників способи «полювання» за потенційними рекламодавцями, методи тримання грошовитого клієнта «на гачку», а також різноманітні способи самореклами (і водночас заробітку) ЗМІ – реалізація власного мерчу, проведення івентів, колаборації з комерційними партнерами, залучення грантів тощо. Все це, дійшли згоди організатори і слухачі, допоможе не лише онлайн-медіа, а й друкованим ЗМІ залишатися «на плаву», не будучи знищеними ТБ, ютубом та соцмережами.

Стати вірним другом та корисним порадником читацької аудиторії у соцмережах – це рекомендація від Ірини Шульган, яка, не дивлячись на юний вік, є справжнім гуру у SMM-царині медійників. Знайти підхід до читача з урахуванням трендів та вимог тієї чи іншої соцмережі – Телеграм, Фейсбук, Твітер, Інстаграм та в результаті отримати більшу популярність та ширше охоплення є, безумовно, цінним професійним лайфхаком для будь-якого вітчизняного медіа…

Своєрідним «закріпленням матеріалу» став цікавий та насичений час, проведений «школярами» серед неповториих гірських пейзажів. Тож редакції, у тому числі, звичайно ж, і «НС», вже планують втілити отриманні знання на користь своїх читачів.

Оксана РИБЧЕНКОВА