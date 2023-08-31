ТУТ ТАНКИ ЇДУТЬ ЗАДНІМ ХОДОМ, А ГРОШІ ХОДЯТЬ ЗА ЛЮДЬМИ

Лише кількадесят кілометрів відділяють їх від навіжених сусідів. Тому люди тут з однаковим ентузіазмом голіруч зупиняють ворожу бронетехніку, облаштовують зони для відпочинку, грають у народному театрі, модернізують лікарню та вкладають кошти у молодіжні проєкти. Це – Корюківська громада на Чернігівщині, яка, переживши страшну трагедію під час Другої світової, знову мужньо протистоїть новому ворогові та знаходить сили та ресурси для відновлення та розвитку. Нещодавно тут гостювало і “НС”.

Корюківщина – територія лісів та сільськогосподарських земель. В місті розташовані потужні лісозаготівельні та деревообробні підприємства, які експортують свою продукцію як до Європи, так і до інших країн світу, зокрема, саме в Корюківці розміщено найбільше в Європі підприємство з виробництва шпалер, підприємство з виробництва міжкімнатних дверей із деревини за італійськими технологіями. На території громади діють великі виробники сільськогосподарської продукції, які експортують на світові ринки жито, пшеницю, соняшник, сою. В тутешніх лісах розташований найбільший екологічний комплекс України, на базі якого діє кінний завод, який вирощує коней Ганноверської породи.

Корюківка – місце жахливої трагедії, що сталася в березні 1943 року: місто було повністю зруйноване під час спеціальної операції, яку проводив каральний загін нацистського режиму у складі 105-ї легкої угорської дивізії, німецьких тилових формувань та представників допоміжної поліції (колаборанти). Протягом двох днів було вбито 6700 жителів міста, більшість з яких – жінки та діти. Всі будівлі в місті з тілами мешканців згоріли вщент. Причиною такої жорстокості була діяльність партизанів у навколишніх лісах.

Корюківська громада знаходиться в сорокакілометровій зоні від кордону з агресором, її центр – у тридцяти кілометрах. Протягом березня 2022 року громада була в окупації. Зараз північ Чернігівської області знаходиться під постійними обстрілами ствольної артилерії рашистів.

В КОРЮКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ – DOBRE!

Журналісти з 8 областей України завітали до громади під час престуру на Чернігівщину, організованому Програмою USAID DOBRE. Саме партнерство з DOBRE дає можливість Корюківщині не лише втілити найбільш амбітні проєкти, а й зробити громаду територією, де реалізують головний принцип розвитку території – «Найкраща інвестиція – це інвестиція в людей». Очільник громади Ратан Ахмедов переконаний: саме громада має визначати власні першочергові та найактуальніші потреби. Тому головна комунікація влади та членів громади тут – громадське опитування. Його результати показали – люди хочуть якісних медичних послуг та можливостей розвитку для молоді. Саме з цими напрямками і пов’язані проєкти та ініціативи, втілені в громаді за сприяння DOBRE.

Один з таких – проєкт покращення муніципальних послуг (SDIP), в рамках якого сформована стратегія розвитку медичної галузі громади та зроблено низку практичних кроків. Вже проведено облаштування нового ендоскопічного кабінету в Корюківській ЦРЛ. Сюди був закуплений сучасний ендоскопічний комплекс, який використовується для огляду у пацієнтів таких порожнин тіла як стравохід, шлунок, дванадцятипала кишка, товста кишка. Щорічно тут проходять огляд 650 пацієнтів. Внесок Програми DOBRE – 1 643 000 гривень на закупівлю відеогастроскопу, внесок громади – 1 471 250 гривень на придбання відеоколоноскопу та ремонт приміщення.

Промітна в Корюківській громаді й турбота про розвиток, зручність та дозвілля. Переконатись у цьому можна було під час імпровізованої екскурсії до зони відпочинку на березі річки Бречиця в Корюківці, яку облаштували позаторік. На обраній ділянці розчистили річку від очерету та мулу, запустили білого амура, встановили потрібне обладнання (це – за кошти громади у сумі 46 тисяч гривень). Пляжне обладнання – шезлонги, парасольки, лежаки, альтанку, велопарковку – закупили за кошти Програми DOBRE – 259 200 гривень. Зараз молодь тут відпочиває, проведить змагання з волейболу, до 24 лютого проводилися вечірні зустрічі біля вогнища «Ватра».

Втілили тут і проєкт фото школи «Корюківська громада в об’єктиві молоді», який мав на меті познайомити молодь громади з таким інструментом, як фотографія, використовуючи який молоді корюківці можуть піднімати суспільно важливі питання. В рамках фотошколи 60 дітей взяли участь у навчанні фотографуванню від професійних фотографів. По завершенню навчання відбувся фінальний конкурс фоторобіт учнів з грошовою винагородою. Внесок у проєкт Програми DOBRE склав $3000.

Також перед повномасштабним вторгненням у громаді встигли реалізувати проєкт інформаційній кампанії по шкільному бюджету участі, до якого вдалося залучити більше тисячі активних школярів громади. Це новий інструмент залучення, що був реалізований вперше в Чернігівській області. Тож, Корюківська громада стала першопрохідцем на цьому шляху.

Шкільний бюджет був реалізований молодіжним центром «КУБ» та Корюківською молодіжною радою за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та програми «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні. Організаційні партнери – громадська організація Агенція сталого розвитку «Хмарочос» та Асоціація молодіжних працівників України.

Завдяки технічній та фінансовій підтримці Програми DOBRE була проведена інформаційна кампанія по шкільному бюджету участі в навчальних закладах громади, метою якої було познайомити учнів з цим інструментом та стимулювати до участі.

Загалом учні з десяти шкіл громади підготували й подали 28 проєктів. Учні шляхом голосування у своїх навчальних закладах відібрали десять найцікавіших — по одному з кожної школи. Всі проекти вже реалізовані відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.

Без перебільшення, локомотивом молодіжного руху в громаді є молодіжний центр «КУБ», який створений у 2018-2019 роках і має статус комунального підприємства міськради. Це найбільш сучасний та технічно оснащений центр в Чернігівській області. Він був створений завдяки співпраці влади, громади та бізнесу. Користується шаленою популярністю серед молоді громади. В центрі проводяться кінопокази, клуби настільних ігор, поезії та гри на гітарі, зустрічі з відомими людьми, лекції на суспільно важливі питання, семінари та навчання, а також, творчі музичні вечори за участі юних талантів, інтелектуальні ігри КВІЗ, проводяться велопробіги та спортивні івенти. Цікаво, що послугами центру користуються не тільки юні мешканці – дітлахів з інших сіл громади привозять сюди за спеціальним графіком безкоштовно. Частий гість тут – і голова громади, який із задоволенням бере участь у велопробігах та навіть грає з підлітками у “Мафію”…

Повертаючись до “дорослих” проєктів – за допомогою DOBRE у Корюківці облаштували недільний ринок, аби мати належні, безпечні, зручні умови торгівлі. Внесок Програми DOBRE склав 364 000 гривень, за які придбали сім кіосків, громада ж виділила 159 200 гривень на закупівлю двох кіосків для торгівлі, біотуалету для осіб з інвалідністю та відеокамери.

У проєкті “Швидкий грант” встановили дві зупинки громадського транспорту в селі Нумівка (внесок Програми DOBRE – 102 000 гривень, громади – 41 800 гривень).

Після вторгнення 24 лютого партнерство набуло нового змісту. Оскільки у 15-кілометровій зоні від кордону з рф розташований ряд населених пунктів громади (тут мешкають близько 1200 людей), є постійна загроза обстрілів низки сіл. Тому проєктом екстреного реагування №1 в Корюківці підготовлено ряд локацій, які можуть бути оперативно перетворені на центри колективного проживання ВПО та забезпечені всім необхідним. В рамках даного проєкту громада отримала допомогу у вигляді обладнання для облаштування цих пунктів (пральні та сушильні машини, бойлери, душова гарнітура, термоси для їжі та напоїв, цистерн для зберігання питної води, цистерна для зберігання палива, польові кухні) та свердловинні насоси для забезпечення централізованого водопостачання в північних населених пунктах. Вартість отриманої допомоги склала 1 337 300 гривень.

Вже під час втілення наступного проєкту екстреного реагування, який розрахований на поточний та наступний роки, громада взялася за повну модернізацію однієї з котелень та її мережі теплопостачання. Це дозволить надалі відмовитись від використання дорогого газу замінивши його місцевими видами палива (щепа). Таким чином громада не лише економитиме ресурси, а й створить умови для розвитку місцевого бізнесу з перероблення відходів деревини.

Завдяки Програмі DOBRE Корюківська громада отримала попередньо ізольовані труби, які будуть використані для модернізації найбільш аварійних ділянок мережі централізованого теплопостачання в місті Корюківка. Завдяки підтримці DOBRE 400 метрів старих труб замінять новими енергоефективними. Вартість отриманої допомоги – 998 000 гривень.

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Залишається лише здогадуватись, як сприйняли у громаді нещодавній цинічний обстріл обласного центру. Але оскільки гаслом тут обрали винесене у заголовок “Танки їдуть заднім ходом. Це – Корюківка!”, то є впевненість, що люди тут знову стануть на перепоні навіженим загарбникам, як вже робили навесні минулого року. За наше. За своє.

Оксана ГУЦАЛЮК