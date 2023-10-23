ПОЛІОМІЄЛІТ У БУДЬ-ЯКІЙ КРАЇНІ Є ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ ВСІХ ДІТЕЙ У ВСЬОМУ СВІТІ

Більшість людей чули про поліомієліт, але мало хто знає, що ця хвороба, як і раніше, вражає дітей у всьому світі. Ви можете допомогти, розповсюдивши цю інформацію. Тим паче, що є інформаційний привід, вірніше – два.

Перший – 24 жовтня відзначаємо Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Другий – Європейське регіональне Бюро ВООЗ оголосило спалах поліомієліту в Україні, виявлений у жовтні 2021 року на Рівненщині, офіційно завершеним. Наша держава зупинила передачу вірусу, який загрожував життю та майбутньому її дітей, та запобігла поширенню серед інших країн. І це в умовах війни, що триває.

Зазначається, що успішне стримування спалаху поліомієліту в Україні стало можливим завдяки співпраці між МОЗ, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Ротарі Інтернешнл та Центру з контролю та профілактики захворювань США (СDC).

Чим небезпечний поліомієліт?

Поліомієліт (поліо) — це дуже небезпечне захворювання. Його спричиняє поліовірус, який вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу. У важких випадках – до смерті.

Якщо вірус потрапить на побутові предмети чи іграшки, то нещеплена дитина інфікується. Як правило, інфікування починається з брудних рук, через них і потрапляє до рота. Після цього розмножується у кишківнику. Вірус може жити в зараженій слині або калі інфікованої дитини протягом багатьох тижнів. Із випорожненням інфікованого маляти вірус заражає воду та розповсюджується далі. Близько 5% хворих помирають. В основному – через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури. В одного з 200 хворих розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності.

Ліків проти поліомієліту не існує. Але йому можна ефективно запобігти за допомогою імунізації. Поліовакцина, застосована кілька разів, може захистити дитину на все життя.

Ще зовсім трішечки — і Ротарі разом з партнерами здолають поліомієліт

Досить цікавим є досвід боротьби з поліомієлітом глобальної організації Ротарі Інтернешнл. У 1985 році Всесвітня організація Ротарі кинула серйозний виклик одній з найнебезпечніших хвороб. Ротарійці розпочали тоді програму «Стоп Поліо», а в 1988 році утворили Глобальну ініціативу боротьби з поліомієлітом, яка сьогодні включає Всесвітню організацію охорони здоров’я, Центри США з контро­лю та профілактики захворювань, Дитячий Фонд ЮНІСЕФ, Фонд Білла та Мелінди Ґейтсів, Глобальний Альянс щодо вакцин та Ротарі Інтернешнл. Це — ключова глобальна багаторічна програма ротарійців всього світу. Спільними зусиллями вдалося майже повністю викорінити вірус на планеті. За останні понад 30 років кількість випадків захворювань знизилася на 99,99 відсотка!

Ротарійці внесли та залучили понад 2,6 мільярда доларів і безліч волонтерських годин для захисту близько трьох мільярдів дітей в 122 краї­нах від поліомієліту. Активні дії ротарійців спонукали уряди багатьох країн виділити значні кошти на подолання поліомієліту. Під гаслом Ротарі «End Polio Now / Покінчити з поліо тепер» відбуваються численні заходи по всьому світу.

Стоп Поліо! End Polio Now!

Цей прикрий випадок захворювання маленької дитини з Рівненщини став поштовхом до відновлення активності всіх Ротарі Клубів України в розповсюдженні правдивої актуальної інформації щодо поліомієліту, важливості планових щеплень поліовакциною та збору коштів на продовження боротьби з однією з найпідступніших хвороб людства.

В Україні про зараження поліо­мієлітом востаннє повідомляли у 2015 році: двоє дітей з Закарпаття заразилися вакцино-спорідненим вірусом, внаслідок чого їх паралізувало, але вони змогли одужати.

Тоді, в 2015-му, за рішенням Ротарі Інтернешнл було відновлено роботу Національного Комітету. Поліо Плюс Ротарі в Україні, до якого входять 25 членів, серед них лікарі різних спеціальностей. Також є координатори в Ротарі Клубах.

І от восени 2021 року – в Україні спалах поліомієліту. Вже в грудні МОЗ затвердило план заходів щодо прискореної імунізації дітей віком від 6 місяців до 6 років, які не були вакциновані під час планової імунізації. Зі свого боку ротарійці активно долучилися до інформаційної кампанії, адже гостро стояло перш за все питання залучення батьків, переконання суспільної думки в необхідності проведення імунізації. Бо та дитина з Рівненщини не була вакцинована через те, що батьки свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, за релігійними переконаннями. Будучи першою організацією, яка мріє про світ, вільний від поліомієліту за допомогою масової імунізації дітей, Ротарі вважає, що рішення про вакцинацію є гуманітарним імперативом.

Спалах ліквідовано, але допоки поліомієліт буде глобальною загрозою, Україна залишатиметься вразливою

Якщо ми не викорінимо поліомієліт і припинимо свої зусилля, то протягом 10 років у світі може щорічно виникати до 200 000 нових випадків захворювання. За останні кілька років лише дві країни повідомили про випадки поліомієліту, викликаного диким вірусом, але жодна дитина ніде не буде в безпеці, допоки ми не вакцинуємо кожну дитину. Поліомієліт у будь-якій країні є загрозою для всіх дітей у всьому світі.

Для України тема профілактики поліомієліту є актуальною, оскільки наша країна досі залишається в переліку 17 країн світу, де існує ризик спалаху поліо через низький рівень охоплення щепленнями. У згаданому 2021 році лише 53% дітей до року були щеплені від поліо. Зараз – 63-65 % в залежності від регіону. Але цього всеодно недостатньо, адже для колективного імунітету, за даними ВООЗ, рівень щеплення має бути 95 %.

Поліомієліт зазвичай вражає дітей віком до 5 років. Однак він може паралізувати чи навіть забрати життя дитини будь-якого віку, якщо вона не пройшла повний курс вакцинації.

Схема щеплень проти поліомієліту така:

1 доза — у 2 місяці

2 доза — у 4 місяці

3 доза — у 6 місяців

4 доза — у 18 місяців

5 доза — у 6 років

6 доза — у 14 років

Всього шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Якщо ж ви з якихось причин пропустили щеплення, якнайшвидше надолужте їх! Для цього зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра.

Викорінити поліомієліт нелегко, але можливо. У цей #WorldPolioDay приєднайтеся до Ротарі Інтернешнл та партнерів у глобальній боротьбі за те, щоб назавжди покінчити з поліомієлітом.

Ольга Лєвандовська