ПРОГРАМА USAID DOBRE ДОПОМОЖЕ 20 ГРОМАДАМ ІЗ ЧОТИРЬОХ ОБЛАСТЕЙ ВТІЛИТИ ПРОЄКТИ ПРІОРИТЕТНОЇ ПОСЛУГИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ

Визначити, яка послуга місцевого самоврядування найважливіша для мешканців, розробити її концепцію та втілити в життя за допомогою Програми USAID DOBRE – таку можливість отримали 20 громад із Кіровоградської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Зокрема, в них відбулися збори мешканців у форматі «Світове кафе», де обговорили якість послуг у громаді та спробували визначити, які з них потребують вдосконалення.

Відповідність якості послуги потребам мешканців – дуже важливий показник для населення та органів місцевого самоврядування. Адже потреби людей відрізняються не тільки в громадах, а й навіть у різних населених пунктах однієї громади. Й органи місцевого самоврядування повинні враховувати це при плануванні своїх послуг.

Фахівці Програми USAID DOBRE допомогли громадам-партнеркам оцінити потреби мешканців у вдосконаленні місцевих послуг у форматі «Світове кафе» – тобто, обговорення в малих групах. За підсумками таких зустрічей було визначено чотири-п’ять послуг, на які кожній громаді варто звернути увагу. А згодом їм буде надано підтримку в розробці програми вдосконалення послуг та можливість спільно з Програмою USAID DOBRE реалізувати один пріоритетний проєкт.

— «Світові кафе» – це формат консультацій із громадськістю, який включає навчальну складову. Так громади можуть дізнатися про питання, які найбільше хвилюють жителів, та визначити потреби у вдосконаленні послуг місцевого самоврядування, – розповів експерт із послуг місцевого самоврядування Програми USAID DOBRE Олександр Муратов. – Загалом, оцінка таких потреб складається з аналізу статистичної інформації, інтерв’ю з посадовими особами та консультацій із громадськістю. Крім того, надалі до цього ми додаємо опитування лідерів громадської думки. Адже в кінцевому результаті потрібно отримати узгоджене рішення всіх зацікавлених сторін: мешканців громади, органу місцевого самоврядування, громадських активістів тощо. І, відштовхуючись від неї, формувати свої плани, стратегії та окремі проєкти. Таким чином ми спонукаємо громади розвивати соціальну згуртованість та запобігати внутрішнім конфліктам при прийнятті важливих для них рішень.

Послуги місцевого самоврядування – це переважно про витрати, а не заробіток. Якщо послуга фінансується із місцевого бюджету, значить жителі вже внесли плату за її надання своїми податками. Інша справа, що не завжди бюджетних коштів вистачає на задоволення всіх потреб та вимог мешканців, і тоді на допомогу приходять міжнародні організації. Програма USAID DOBRE запропонувала громадам розглянути їхню потребу у вдосконаленні послуг місцевого самоврядування в категоріях:

– комунальний блок (водопостачання та водовідведення, теплопостачання, управління багатоквартирними будинками та вивезення твердих побутових відходів);

– соціальний блок (адміністративні та соціальні, медичні послуги, підтримка внутрішньо переміщених осіб);

– послуги, які стосуються якості середовища (благоустрій, громадський транспорт, вуличне освітлення, пожежна охорона та громадська безпека);

– людський розвиток та дозвілля (освіта, культура та спорт)

На Тернопільщині Підволочиська та Шумська громади обрали своєю пріоритетною послугою благоустрій територій. Вишнівецька громада надала перевагу медичним послугам, Золотниківська – освітнім, а найактуальнішою для Лановецької громади визначилася послуга поводження із твердими побутовими відходами.

Наші мешканці визначили, що важливим завданням для нас сьогодні є підготовка старшокласників до складання зовнішнього незалежного оцінювання, – каже голова Золотниківської громади Данило Бугай. – У нашій громаді є дві школи, де навчаються близько сотні учнів 9-11 класів. Але зараз там немає достатньої матеріальної бази і якісних умов, щоби діти змогли добре підготуватися до іспитів. Тому ми хочемо створити в кожній школі по чотири освітніх простори для занять із української мови та літератури, історії, математики й англійської, зробити в них ремонти, встановити сучасні меблі та наповнити комп’ютерною технікою і мультимедійним обладнанням. Такою навчальною базою зможуть користуватися й учні молодших класів.

Послугу благоустрою територій визначили пріоритетною в громадах Івано-Франківщини – П’ядицькій, Тлумацькій та Нижньовербізькій. Їхні мешканці надали перевагу будівництву, ремонту, утриманню та обслуговуванню доріг і тротуарів у межах своїх громад.

Зараз у нас упорядковано близько 60% усіх доріг, тож ми хочемо завершити ці роботи повністю, а також облаштувати тротуари в кількох селах нашої громади, – каже голова П’ядицької громади Петро Гайдейчук. – Із нового року створюємо нове комунальне підприємство, яке займатиметься благоустроєм, що дозволить нам витрачати менше коштів на такі роботи. Зі свого боку закуповуємо інвентар, мінітехніку та деяке обладнання, а також сподіваємося на допомогу Програми USAID DOBRE, аби комунальне підприємство було забезпечене всім необхідним для своєї діяльності та могло виконувати покладені на нього завдання.

У Чернівецькій області Вижницька громада обрала послугу водопостачання. Спортивний розвиток – у пріоритеті мешканців Усть-Путильщини. У Хотинській громаді обрали благоустрій, у Великокучурівській – поводження із ТПВ. Ще дві громади-партнерки – Глибоцька та Недобоївська – висловилися за покращення доріг та тротуарів.

– Коли ми провели опитування серед наших старост і мешканців сіл, то всі підтримали ідею вдосконалити саме послугу спорту, – розповідає голова Усть-Путильської громади Марія Ілюк. – Існуючі вуличні тренажери вже застарілі й навіть небезпечні для занять. Нашим мешканцям важливі фізичні заняття для здоров’я, а молоді – й для розвитку та проведення свого дозвілля з користю. Тому нам потрібні нові вуличні тренажери, спортивний інвентар для шкільних спортзалів, у тренажерний зал, який ми хочемо створити в одному із сіл нашої громади, а також для організації простору для дозвілля дітей із особливими потребами.

На Кіровоградщині за благоустрій територій висловилися мешканці Знам’янської громади. Натомість для Приютівської громади найактуальнішою послугою для вдосконалення виявилося поводження із ТПВ. А послуга водопостачання – у пріоритеті в Новопразької, Помічнянської, Новоукраїнської та Компаніївської громад.

– Централізованим водопостачанням у нас користуються близько 2000 мешканців у чотирьох населених пунктах нашої громади, – розповів голова Новопразької громади Богдан Куруп. – Однак 70% наших мереж застарілі та зношені, тому часто виникають аварійні ситуації. Особливо складно, коли порив стається на відрізку азбестоцементних труб, які значно важче полагодити, ніж чавунні та пластикові. Тому маємо нагальну потребу в заміні мереж на труби з харчового пластику та в спецтехніці для проведення таких робіт.

Разом із визначенням громадської думки у форматі «Світове кафе» громади за допомогою фахівців Програми USAID DOBRE провели оцінку потреб за більш складною методикою, визначили пріоритети та розробили програми удосконалення послуг. Після цього кожна громада зможе отримати допомогу в розмірі 70 000 доларів від Програми USAID DOBRE на втілення проєкту вдосконалення пріоритетної послуги. У цей час оцінку потреб з удосконалення послуг місцевого самоврядування проводять також 14 громад Дніпропетровської, Миколаївської та Чернігівської областей.

*** Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.