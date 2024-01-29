PLAYSTATION 5 – НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВРАЖАЮЧИЙ ГЕЙМПЛЕЙ

Ігрова консоль Плейстейшен 5 офіційно випущена 12 листопада 2020 року в США, Японії, Канаді, Мексиці, Австралії та інших регіонах. PlayStation 5 викликала великий інтерес та попит серед гравців.
PS5 має вражаючий каталог ексклюзивних ігор, таких як «Demon’s Souls», «Ratchet & Clank: Rift Apart», «Spider-Man: Miles Morales» та інші, які привертають увагу гравців.
Характеристики Плейстейшен 5
Приставка має восьмиядерний процесор AMD Zen 2 з тактовою частотою до 3,5 ГГц та графічний процесор AMD RDNA 2 з 36 обчислювальними блоками та тактовою частотою до 2,23 ТераФлопс. Серед основних технічних характеристик:
- оперативна пам’ять (RAM): 16 ГБ GDDR6 з пропускною здатністю 448 Гб/с;
- швидкий SSD-накопичувач об’ємом 825 ГБ;
- оптичний привід 4K UHD Blu-ray;
- підтримка роздільності до 8K для відео та 4K для геймплею;
- контролер DualSense з адаптивним відгуком, тактильною зворотною зв’язкою та вбудованим мікрофоном;
- 3D Audio для більш імерсійного звукового досвіду;
- підтримка зворотної сумісності для гри в ігри з попередніх консолей PlayStation;
- порти – HDMI 2.1, USB Type-A та Type-C, Ethernet, аудіовиход.
Ігрова консоль, яку можна купити в Retromagaz, підтримує відтворення відео 4K, HDR та стрімінгові сервіси. Ці характеристики роблять PlayStation 5 потужною та сучасною геймінг-консоллю з великим потенціалом для вражаючого геймплею та високоякісної графіки.
Технологія трасування променів
Ray tracing є однією з ключових технологій в графіці, яку використовує PlayStation 5 для покращення візуального досвіду гравців. Технологія використовує віртуальні промені для моделювання того, як світло взаємодіє з поверхнями та об’єктами в ігровому середовищі.
Технологія дозволяє враховувати взаємодію світла з поверхнями, створюючи більш реалістичні ефекти відбиття, тіней та освітлення. Завдяки трасуванню променів тіні стають більш точними та деталізованими, враховуючи реальну геометрію об’єктів та їх розташування в просторі.
Консоль нового покоління можна придбати Retromagaz. Якщо у вас є будь-які питання з приводу товару або замовлення, консультанти завжди раді допомогти.