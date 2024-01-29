PLAYSTATION 5 – НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВРАЖАЮЧИЙ ГЕЙМПЛЕЙ

Ігрова консоль Плейстейшен 5 офіційно випущена 12 листопада 2020 року в США, Японії, Канаді, Мексиці, Австралії та інших регіонах. PlayStation 5 викликала великий інтерес та попит серед гравців.

PS5 має вражаючий каталог ексклюзивних ігор, таких як «Demon’s Souls», «Ratchet & Clank: Rift Apart», «Spider-Man: Miles Morales» та інші, які привертають увагу гравців.

Характеристики Плейстейшен 5

Приставка має восьмиядерний процесор AMD Zen 2 з тактовою частотою до 3,5 ГГц та графічний процесор AMD RDNA 2 з 36 обчислювальними блоками та тактовою частотою до 2,23 ТераФлопс. Серед основних технічних характеристик:

оперативна пам’ять (RAM): 16 ГБ GDDR6 з пропускною здатністю 448 Гб/с;

швидкий SSD-накопичувач об’ємом 825 ГБ;

оптичний привід 4K UHD Blu-ray;

підтримка роздільності до 8K для відео та 4K для геймплею;

контролер DualSense з адаптивним відгуком, тактильною зворотною зв’язкою та вбудованим мікрофоном;

3D Audio для більш імерсійного звукового досвіду;

підтримка зворотної сумісності для гри в ігри з попередніх консолей PlayStation;

порти – HDMI 2.1, USB Type-A та Type-C, Ethernet, аудіовиход.

Ігрова консоль, яку можна купити в Retromagaz, підтримує відтворення відео 4K, HDR та стрімінгові сервіси. Ці характеристики роблять PlayStation 5 потужною та сучасною геймінг-консоллю з великим потенціалом для вражаючого геймплею та високоякісної графіки.

Технологія трасування променів

Ray tracing є однією з ключових технологій в графіці, яку використовує PlayStation 5 для покращення візуального досвіду гравців. Технологія використовує віртуальні промені для моделювання того, як світло взаємодіє з поверхнями та об’єктами в ігровому середовищі.

Технологія дозволяє враховувати взаємодію світла з поверхнями, створюючи більш реалістичні ефекти відбиття, тіней та освітлення. Завдяки трасуванню променів тіні стають більш точними та деталізованими, враховуючи реальну геометрію об’єктів та їх розташування в просторі.

Консоль нового покоління можна придбати Retromagaz. Якщо у вас є будь-які питання з приводу товару або замовлення, консультанти завжди раді допомогти.