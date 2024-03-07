ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №10 ВІД 7 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– “Хоч орка з неба”: 8 березня та війна;

– Все про пенсії з 1 березня;

– Микола Барабуля: людина-легенда;

– Наші правоохоронці – чемпіони світу!

– Масниця: історія та традиції;

– Шевченковий блокпост;

– Кросворд про Кобзаря;

– Гороскоп, смаколики, прогноз магнітних бур та чимало іншого.

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м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.

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